Corona-Krise in Düsseldorf : „Solidarität ist offenbar doch sehr lebendig“

Düsseldorf Die Studenten Pauline Brinkmann und Fabian Heine haben die Plattformen coronamami.de und solidaritaeter.de gegründet. Sie bringen Hilfesuchende mit Hilfeleistenden zusammen. Aus dem ehrenamtlichen Engagement ist ein Vollzeitjob geworden.

Als die Corona-Krise begann, lebten Pauline Brinkmann und Fabian Heine zusammen in Berlin. Sie sahen damals schon die Probleme einer bevorstehenden Pandemie auf die Gesellschaft zukommen und den Bedarf an Unterstützung. „Eine besondere Idee stand nicht dahinter. Wir haben einfach gehandelt, weil wir schnell helfen wollten“, sagt die 21-jährige Pauline Brinkmann und erklärt, wie die beiden Freunde zunächst die Betreuungsplattform Coronamami und anschließend die Hilfsplattform Solidaritäter mithilfe einer kleinen Gruppe ehrenamtlicher Programmierer gründeten.

Unterstützung Strack-Zimmermann sagt: „Solidarität ist genau das, was wir in diesen Zeiten brauchen. Wir benötigen korrekte Informationen, überlegte Handlungen und übergreifende Solidarität unter den Bürgern. Deswegen unterstütze ich solidaritaeter.de mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln.“

Pauline Brinkmann studiert Jura in Berlin, ist wegen ihres Freundes aber oft in Düsseldorf. Fabian Heine hat sein Volkswirtschaftsstudium bereits abgeschlossen. Doch anstatt nun die freie Zeit in der Sonne zu genießen, ist für das Duo das Engagement in den vergangenen Wochen zu einem Vollzeitjob geworden. „Zurzeit machen wir fast nichts anderes, als uns um die Projekte zu kümmern“, sagt der Düsseldorfer. Pauline Brinkmann ergänzt: „Es ist für mich nicht nur eine gute Beschäftigung, sondern eine erfüllende Aufgabe, weil man etwas Produktives leistet.“

Einkaufen, Gassi gehen, Botengänge – all das, was Menschen in Risikogruppen derzeit möglichst nicht machen sollen und was für beide Seiten ohne Infektionsgefahr durchführbar ist, übernehmen die Solidaritäter. Aufgrund des saisonalen Bedarfs vermitteln die beiden Studenten über die Plattform auch Erntehelfer. „Wir freuen uns über jeden ab 18 Jahren, der mitmachen möchte. Aus Risikogruppen können wir aber niemanden berücksichtigen, weil die Gesundheit an erster Stelle steht“, sagt Pauline Brinkmann.