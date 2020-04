200 Personen in Düsseldorf versammelt : Ordnungsdienst löst große Menschenmenge am Burgplatz auf

Nach der Auflösung der Menschenansammlung wurde die Rheintreppe am Burgplatz vorläufig abgesperrt. Foto: RP

Düsseldorf Der Düsseldorfer Ordnungsdienst hat am Samstagabend zusammen mit der Polizei eine Menschenansammlung von rund 200 Personen an der Rheintreppe am Burgplatz aufgelöst. Der Ort wurde anschließend von den Einsatzkräften abgesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Am Samstagabend trafen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes gegen 18.30 Uhr rund 200 Personen am Burgplatz an, die sich an der Rheintreppe angesammelt hatten, um dort das sonnige Wetter zu genießen. Aufgrund der großen Menschenmenge wurde dabei jedoch nicht der durch die Corona-Schutzverordnung gebotene Mindestabstand untereinander eingehalten. „Die Treppen waren voll“, berichtet René Jungnickel vom Ordnungsdienst.

Um die Ansammlung aufzulösen, waren insgesamt sechs Bedienstete des Ordnungsdienstes sowie zwei Polizisten vor Ort, die Jungnickel zur Unterstützung gerufen hatte. Die Mehrheit der Menschen vor Ort habe sich aber schnell einsichtig gezeigt und den Burgplatz daraufhin verlassen, so Jungnickel.

Einzelne Gruppen zeigten jedoch Unverständnis über die Maßnahme und begannen, mit den Einsatzkräften zu diskutieren. Ein 39 Jahre alter Mann zeigte dabei besonders großen Widerstand und weigerte sich, den Platz zu räumen. Daraufhin wurden die Personalien des Mannes aufgenommen. Gegen ihn könnte nun ein Bußgeld verhängt werden.

Um eine weitere Ansammlung zu verhindern, wurden die Rheintreppen daraufhin vom Ordnungsdienst mit Flatterband abgesperrt. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später den Burgplatz zur Kontrolle noch einmal aufsuchten, konnten sie jedoch keine weiteren Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung mehr feststellen. Da auch am Sonntag gutes Wetter erwartet wird, will der Ordnungsdienst den Burgplatz dann verstärkt kontrollieren