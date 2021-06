Corona in Düsseldorf : Neues Testzentrum an der Uniklinik

Eingang zur Uniklinik in Bilk. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Uniklinik Düsseldorf hat einen neuen Betreiber für das Corona-Schnelltestzentrum auf ihrem Gelände gefunden. Noch in dieser Woche sollen dort wieder Tests angeboten werden.

Die Uniklinik Düsseldorf hat für das Testzentrum auf dem eigenen Gelände einen neuen Betreiber gefunden. Ab Freitag (4. Juni) sollen, so schreibt die Klinik in einer Mitteilung, am gewohnten Ort (MNR-Klinik, Gebäude 13.55 / im Foyer vor den Hörsälen 13A und 13B) wieder Corona-Tests durchgeführt werden.

Neuer Betreiber sei das Unternehmen „Dr. Schmitter und Schiefer“. Am Eröffnungstag beginnen die Tests um 9 Uhr, ab dann gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, an Feiertagen und an Wochenenden von 9 bis 18 Uhr. Einen Termin muss vorab online auf der Seite https://cov-21.de/ vereinbart werden. Das Ergebnis erhalten die Getesteten in der Regel nach 15 Minuten per E-Mail.

Das landeseigene Universitätsklinikum Düsseldorf hatte dem vorherigen Testzentrums-Betreiber, gegen den die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt, den Nutzungsvertrag für ihre Räume zum 1. Juni gekündigt. Dieser Schritt sei aufgrund aktueller Meldungen über massive Mängel in der Ablauforganisation im Corona-Testzentrum und aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den Betreiber des Testzentrums erfolgt, wie die Einrichtung am Montagabend in einer Mitteilung zu der Vertragskündigung ausführte.

„Gerade im Bereich eines Krankenhauses muss ein tiefes Vertrauen in die Testangebote vor Ort bestehen. Dies ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht mehr gewährleistet“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum hatte vergangene Woche Ermittlungen wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs bei Corona-Bürgertests aufgenommen, wie ein Sprecher der Behörde am Samstag bestätigte. Ermittelt werde gegen zwei Verantwortliche eines in Bochum ansässigen Unternehmens, das an mehreren Standorten Teststellen betreibe. Anlass der Ermittlungen waren demnach die Recherchen von WDR, NDR und SZ.

(csr)