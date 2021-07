Corona in Düsseldorf : Mehr Erstimpfungen in der kommenden Woche

In Düsseldorf wird es ab kommender Woche wieder mehr Erstimpfungen geben. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Düsseldorf Mehr als 8000 Erstimpfungen soll es in der kommenden Woche im Düsseldorfer Impfzentrum geben. Vergeben werden sie über die Kassenärztliche Vereinigung – dort lässt die Zahl der Anfragen langsam nach. Zugleich sollen Ärzte verstärkt in sozial schwächeren Siedlungen impfen.

Von Dominik Schneider

In der kommenden Woche soll es mehr Impfdosen für jene Düsseldorfer geben, die bisher noch nicht gegen das Corona-Virus geimpft wurden. 8400 Erstimpfungen sollen demnach möglich sein, das sind rund 3000 mehr als in der vergangenen Woche. Die Terminvergabe für das städtische Impfzentrum läuft über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein, Termine können über die Website https://termin.corona-impfung.nrw oder telefonisch unter der Rufnummer 0800 11611701 gebucht werden.

Möglichst schnell möglichst große Teile der Bevölkerung mit einem vollständigen Impfschutz zu versehen gilt als der wichtigste Faktor im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus, auch der besonders ansteckenden Delta-Variante. Das sagt Sven Ludwig, Sprecher der KV Nordrhein. Dort beobachtet man aktuell, dass der große Andrang auf die Impfzentren nachlässt.

„Die Kontingente, die zur Verfügung stehen, werden gebucht, was wir haben, wird verimpft. Aber allmählich haben die meisten Menschen, die eine Impfung wollen, diese erhalten.“ Auch die Zugriffszahlen auf den Terminportalen sinken. Nach und nach trete man in eine neue Phase der Durchimpfung ein, es gelte nun, auch die Menschen anzusprechen, die noch unsicher sind.

Bald werde man einen Status erreichen, bei dem die Zahl der Impfwilligen der begrenzende Faktor ist, nicht die zur Verfügung stehenden Dosen. Von Impfmüdigkeit will man bei der KV jedoch bewusst nicht sprechen. „Ganz wichtig ist in dieser Situation auch, gebuchte Termine auch wahrzunehmen. Darum können wir die Bürger nur immer wieder dringend bitten, denn nur nach der Zweitimpfung ist der Schutz wirklich verlässlich“, so Ludwig.

Zudem steigt die Zahl der Infizierten wieder leicht an, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen im zweistelligen Bereich. Aktuell wurden in Düsseldorf rund 58 Dosen pro 100 Einwohner ausgegeben, damit liegt die Landeshauptstadt in NRW recht weit vorn – nur Solingen (61) und Bonn (65) haben größere Teile ihrer Einwohnerschaft geimpft.

Parallel zur vermehrten Impfung in den Impfzentren sollen auch Menschen in sozial schwierigen Gegenden gezielt angesprochen werden. Aktuell werden die Bedarfe derjenigen Arztpraxen abgefragt, die für das Modellprojekt zur Impfung in Sozialräumen mit besonderem Handlungsbedarf bereits ausgesucht wurden.