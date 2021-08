Corona in Düsseldorf : Mehr als dreimal so viele Infizierte wie vor einem Jahr

Düsseldorf Bis zum 19. August ist die Inzidenzstufe drei ab einem Wert von 50 in NRW noch ausgesetzt, doch Düsseldorf liegt nur knapp darunter. Mehr als dreimal so viele Personen wie vor einem Jahr sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt weiter, liegt am Montag 34,5 (Vortag 34,0 Samstag bei 31.3). Damit verzeichnet das Bundesland auch am Montag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 23,1. Solingen verzeichnet nach wie vor die höchste Inzidenz, die mit 76,0 aber etwas niedriger liegt als am Vortag. Es folgen Mönchengladbach (63,2) und der Oberbergische Kreis (52,6). Köln liegt bei 49,6 und Düsseldorf etwas darunter mit 45,7. Unter der Inzidenzschwelle von 10,0 wurde nur der Kreis Coesfeld ausgewiesen (6,8).