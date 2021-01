Corona-Kontrollen in Düsseldorf : Ordnungsdienst rückt zweimal zu selben Geburtstagsparty aus

Düsseldorf Nach dem Einsatz im Hyatt hat der OSD in Düsseldorf erneut eine Geburtstagsparty aufgelöst. Eine sechsköpfige Gruppe ließ sich davon aber nicht beeindrucken und feierte einfach weiter – bis die Polizei anrückte.

Einsatzkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) in Düsseldorf haben am Mittwoch gleich zweimal eine Geburtstagsparty beendet. Gegen 23 Uhr wurden sie wegen einer Lärmbeschwerde zu einer Wohnung im Stadtteil Lierenfeld gerufen, nach mehrfacher Aufforderung öffnete eine sechsköpfige Gruppe die Tür.

Zudem wurden am Mittwoch fünf Kunden einer Trinkhalle in Flingern dabei erwischt, wie sie trotz geltenden Alkoholverbots alkoholische Getränke konsumierten. In Heerdt kontrollierte der OSD ein Fitnessstudio, in dem unerlaubterweise zwei Menschen trainierten, in Friedrichstadt lösten OSD-Mitarbeiter eine Gruppe in einem Bistro auf.