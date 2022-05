Corona in Düsseldorf​: Keine Maskenpflicht mehr in städtischen Gebäuden​

Keine Maskenpflicht mehr in städtischen Gebäuden

Corona in Düsseldorf

Eine Maske liegt in der Altstadt auf dem Boden. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf wird die Regelung, dass in städtischen Gebäuden und Kultureinrichtungen Masken getragen werden müssen, nicht verlängern.

Die Allgemeinverfügung der Stadt Düsseldorf , die Besuchern in städtischen Verwaltungsgebäuden und Kulturinstituten das Tragen einer medizinischen Maske vorschreibt, läuft zum 15. Mai 2022 aus und wird dann nicht mehr verlängert. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Seit Erstfassung der Allgemeinverfügung seien, so die Stadt, die Inzidenzwerte stetig gefallen. Die Inzidenzzahlen in NRW seien zwar weiterhin hoch und das RKI stufe den Gefährdungsgrad für die Bevölkerung ebenfalls als "hoch" ein, dennoch seien nach weitgehender Aufhebung der Maskenpflicht in NRW seit einigen Wochen die Infektionszahlen stark gesunken.