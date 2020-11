Corona in Düsseldorf : ISS Dome und Messe stünden als Impfzentren bereit

Corona in Düsseldorf

Vorbereitungen laufen bundesweit: Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes simulieren in Ulm den Ablauf zur Impfung eines Corona-Impfstoffs. Foto: dpa/Stefan Puchner

Düsseldorf Wann genau die ersten Impfstoffe gegen Corona zur Verfügung stehen, ist noch unklar, möglicherweise schon in diesem Jahr. In Düsseldorf laufen die Vorbereitungen, Messe und ISS Dome haben sich als Impfzentren ins Spiel gebracht.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf stünden die Veranstaltungshalle ISS Dome und die Messe als Impfzentrum bereit. Das sagten ein Sprecher der städtischen Tochter D.Live und eine Sprecherin der Messegesellschaft am Montag. Eine offizielle Anfrage der Verwaltung gebe es aber noch nicht, so die Betreiber des ISS Dome.