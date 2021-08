Corona in Düsseldorf : Inzidenzwert zweieinhalb Mal so hoch wie vor einem Jahr

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt derzeit über 40, vor einem Jahr lag der Wert unter 16. Mehr als 400 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW steigt weiter, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 24,5 (Vortag 24,0, Vorwoche 17,1). In Düsseldorf liegt die Inzidenz weiter deutlich über dem Landesschnitt. Die Landeshauptstadt wird in NRW derzeit nur von Solingen (47,4) überflügelt. Bottrop (8,5) und Euskirchen (8,3) haben noch eine Inzidenz unter zehn.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 26.109 (+32) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 410 Personen in Düsseldorf infiziert, vor einem Jahr waren es 94. (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 18 (Vorjahr 18) in Krankenhäusern behandelt, davon drei (Vorjahr vier) auf Intensivstationen. 25.200 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 440 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 41,0 (Vortag 40,0, vor einem Jahr 15,9).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf keine Bewohner und ein Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 30.7.). In Düsseldorfer Kitas haben sich seit Anfang Juli sieben Kinder und drei Betreuer infiziert (Stand 30.7.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Juli bislang 94 Fälle bei Schülern, einer bei Lehrern und zwei beim sogenannten sonstigen Personal aufgetreten (Stand 30.7.).