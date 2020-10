Stadt setzt Stufenplan in Kraft : Corona-Inzidenz in Düsseldorf liegt bei 42

Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden (Symbolbild). Foto: Anne Orthen (orth)/ANNE ORTHEN

Düsseldorf In Düsseldorf ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz auf einen Wert von mehr als 42 geklettert. Damit tritt ein neuer Stufenplan in Kraft. In Schulen gilt ab sofort Maskenpflicht.

Bei einer Inzidenz ab 35 muss die Landeshauptstadt geeignete Mittel ergreifen, um ein weiteres Ansteigen zu verhindern. In Düsseldorf liegt der Wert derzeit bei 42,7.

„Damit ist der erste Schritt des Stufenplans erreicht. Auf den Gängen in öffentlichen Gebäuden gilt nun eine Maskenpflicht“, sagte OB Thomas Geisel im Rathaus. Dazu gehören offenbar auch die Schulen. Bei privaten Feiern ab 50 Personen muss ein Hygienekonzept vorgelegt werden, damit Feiern nicht zu einem unkontrollierbaren Ausbruch führen.“

Waren es zu Beginn der Corona-Pandemie vornehmlich ältere Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, sind es nun zunehmend auch jüngere Personen. Die Altersverteilung aller Infizierten stellt sich im Moment (Stand 9. Oktober) wie folgt dar: 88 Kinder im Alter von 0 bis einschließlich 4 Jahren; 88 Kinder von 5 bis einschließlich 9 Jahren; 82 Kinder von 10 bis 14 Jahren; 173 Jugendliche von 15 bis 19 Jahren; 292 junge Erwachsene von 20 bis 24 Jahren; 383 junge Menschen von 25 bis 29 Jahren; 688 Erwachsene von 30 bis 39 Jahren; 510 Erwachsene von 40 bis 49 Jahren; 554 Menschen im Alter von 50 bis 59 Jahren; 231 Menschen von 60 bis 69 Jahren; 376 Menschen waren 70 Jahre und älter.

Die Altersverteilung der mit Corona Verstorbenen stellt sich wie folgt dar: Im Alter von 0 bis 29 Jahren ist in Düsseldorf bisher niemand mit Corona verstorben. Mit 30 bis 39 Jahren und 40 bis 49 Jahren gab es jeweils einen Toten; vier Menschen waren zwischen 50 und 59 Jahre alt; neun Menschen zwischen 60 und 69 Jahren und 36 Menschen waren 70 Jahre alt und älter.

(veke/wie)