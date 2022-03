Corona in Düsseldorf : Inzidenz steig wieder auf über 1000

Düsseldorf Das erste Mal seit 23. Februar ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf wieder über 1000 gestiegen. Mehr als 740 mit Corona infizierte Menschen sind mittlerweile in der Landeshauptstadt gestorben.

Vor knapp anderthalb Wochen hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf zuletzt im vierstelligen Bereich gelegen, jetzt wurde die Marke wieder übersprungen, der Wert lag am Montag bei 1072,3.

Deutlich stärker angestiegen ist die Anzahl der den Behörden bekanntgewordenen Corona-Infektionen in Köln. Die Inzidenz kletterte am Montag laut RKI auf 2333. Am Vortag hatte der Wert noch bei 2107 gelegen. Landesweit stieg die Kennziffer am Montag von 1087 auf 1133. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1259 und damit ebenfalls höher als am Sonntag.

Die NRW-weit zweithöchste Inzidenz verzeichnete Borken mit 1878 (Vortag: 1755). Am niedrigsten waren die Werte in Mülheim mit 547 und Oberhausen mit 553.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 125.419 (+990) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 16.900 Personen in Düsseldorf infiziert. Vor einem Jahr waren es 1200.

Von den Infizierten werden 177 (Vorjahr 124) in Krankenhäusern behandelt, davon 17 (Vorjahr 24) auf Intensivstationen. 106.800 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 741 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 1072,3 (Vortag 987,2, vor einem Jahr 51,0).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 75 Bewohner und 58 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 4.3.). In Düsseldorfer Kitas haben sich im Februar bisher 147 Kinder, 54 Personen aus dem Betreuerstab sowie fünf weitere Personen infiziert (Stand 4.3.). An den Düsseldorfer Schulen wurden im Februar bisher 360 Fälle bei Schülern, 40 beim Lehrpersonal sowie vier bei weiteren Personen registriert (Stand 4.3.).

Impfzahlen Am Samstag wurden in Düsseldorf 255 Personen geimpft. Darunter sind 54 Personen, die ihre erste und 54, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Es wurden 147 Auffrischungsimpfungen und zehn zweite Auffrischungsimpfungen verabreicht. Seit Impfstart sind in Düsseldorf 542.017 Menschen geimpft worden, davon haben 524.005 ihre erste und zweite Impfung erhalten. 381.440 Auffrischungsimpfungen wurden laut Stadt bislang vorgenommen.

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674). Bei akuten Notfällen - wie beispielsweise Atemnot oder Bewusstseinsstörungen - sollte man umgehend die Feuerwehrleitstelle unter 112 anrufen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

