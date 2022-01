Corona-Pandemie in Düsseldorf : Inzidenz sinkt auf 427,9 – Zahlen weiterhin ungenau

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken – der Wert entspricht aber weiterhin nicht der tatsächlichen Inzidenz. Grund ist eine technische Störung. Zwei weitere Menschen, die mit Corona infiziert waren, sind gestorben.

Am Mittwoch hat die Stadt zwei weitere Covid-Todesfälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Infizierten, die in Düsseldorf seit Beginn der Pandemie gestorben sind, auf 629. Etwa 50.700 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer gelten inzwischen als genesen.

Pandemie in Düsseldorf : Trotz hoher Inzidenz liegen in Düsseldorf weniger Covid-Patienten auf den Intensivstationen

Die Zahl der Covid-Patienten in den Düsseldorfer Krankenhäusern ist leicht gestiegen. Am Dienstag wurden 131 Infizierte in Kliniken behandelt, davon 37 auf Intensivstationen. In der Vorwoche waren es 123 Patienten insgesamt und 35 auf Intensivstationen. Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante schlägt sich aber bislang nicht in den Krankenhäusern nieder. So war die Zahl der Hospitalisierungen (189 im Krankenhaus, 52 auf Intensivstationen) Anfang Dezember deutlich höher.