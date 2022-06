Corona-Fallzahlen : Inzidenz in Düsseldorf hat sich seit Anfang Juni fast verdreifacht

Ein Schild weist in der Altstadt in Richtung eines Testzentrums. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Infizierten in Düsseldorf steigt stark an, allein in den vergangenen 24 Stunden sind 1160 neue Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich seit Anfang Juni fast verdreifacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schroeter

In Düsseldorf ist die Sieben-Tage-Inzidenz seit Angang Juni stark gestiegen, hat sich seitdem fast verdreifacht. Aktuell liegt der Wert bei 728, am Vortag waren es noch 657. Aktuell sind 12.500 Menschen in der Landeshauptstadt infiziert.

Auch in NRW ist die Inzidenz weiter gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Wert am Freitagmorgen bei 738,3 (Vorwoche 479,4). Dem RKI meldeten die Gesundheitsämter in NRW am Freitag 29.481 neue Corona-Ansteckungen und 16 Todesfälle binnen 24 Stunden.

Lesen Sie auch Neue Testverordnung : Corona-Bürgertests für alle sollen künftig drei Euro kosten

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 199.488 (+1160) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 12.500 Personen in Düsseldorf infiziert. Vor einem Jahr waren es 110.

Von den Infizierten werden 131 (Vorjahr 16) in Krankenhäusern behandelt, davon 12 (Vorjahr drei) auf Intensivstationen. 183.900 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 914 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 727,9 (Vortag 656,6, vor einem Jahr 6,1).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 16 Bewohner und 40 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 23.6.). In der Altersgruppe 0-5 Jahre haben sich im Juni bisher 94 Kinder infiziert, in der Altersgruppe 6-18 sind es 577 (Stand jeweils 22.6.).

Impfzahlen Seit Impfstart sind in Düsseldorf 1.544.332 Menschen geimpft worden, davon haben 533.268 ihre erste und zweite Impfung erhalten. 450.161 Auffrischungsimpfungen wurden laut Stadt bislang vorgenommen.

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674). Bei akuten Notfällen - wie beispielsweise Atemnot oder Bewusstseinsstörungen - sollte man umgehend die Feuerwehrleitstelle unter 112 anrufen.