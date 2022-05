Nachfrage lässt nach : Impfzentrum Düsseldorf öffnet nur noch einmal in der Woche

Eine Frau wird mit einem Corona-Impfstoff geimpft. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Die Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus lässt in Düsseldorf weiter nach. Entsprechend öffnet die Stadt das Impfzentrum 2.0 nur noch einmal pro Woche.

Von Christoph Schroeter

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums 2.0 am Bertha-von-Suttner-Platz am Düsseldorfer Hauptbahnhof werden ab Montag (9. Mai) an die aktuelle Nachfrage nach Corona-Impfstoffen angepasst. Das Impfzentrum wird ab der kommenden Woche nur noch freitags von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Die Kapazitäten des Impfzentrums seien mit kurzer Vorlaufzeit anpassbar, teilte ein Stadtsprecher mit, sodass bei wieder steigender Nachfrage die Öffnungszeiten kurzfristig ausgeweitet werden könnten.

Bereits Anfang April hatte die Stadt das Angebot zurückgefahren. Damals waren das Impfmobil sowie das Impfzentrum am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee geschlossen, das Impfzentrum am Hauptbahnhof hatte an vier Tagen in der Woche geöffnet.

Mittlerweile wurden in Düsseldorf 1.467.249 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht, darunter 528.400 Zweit- und 394.696 Auffrischungsimpfungen.

Bei 179.884 Menschen in der Landeshauptstadt wurde bislang eine Corona-Infektion festgestellt, 853 davon sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 431,1. In Krankenhäusern werden derzeit 101 Infizierte behandelt, neun davon auf Intensivstationen.

Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 34 Bewohner und 33 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 3. Mai). Bei Kindern in der Altersgruppe von null bis sechs Jahren gibt es derzeit 98 Fälle (Inzidenz 260,2), bei den Sechs- bis 18-Jährigen sind es 394 Fälle, die Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt damit bei 613,7 (Stand 3. Mai).

Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen.