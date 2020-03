Corona in Düsseldorf : Lokale Händler werben gemeinsam für ihre Angebote

Corona in Düsseldorf

Düsseldorfer Händler - unter anderem in Oberkassel - setzen in der Coronakrise auf den Onlinehandel. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Coronakrise führt die Händler zusammen: Online sollen Kunden Waren und Dienstleistungen von Düsseldorfer Anbietern ordern können und so den lokalen Einzelhandel stärken. In Oberkassel und im Norden der Stadt gibt es erste Projekte.

Die Situation der Einzelhändler, die ihre Läden bis auf weiteres schließen mussten, ist teilweise prekär. „Es geht um unsere Existenz und zwar knallhart“, bringt es Buchhändlerin Andrea Lindenlaub auf den Punkt. Sie ist die Vorsitzende der Händlergemeinschaft Handwerk und Handel in Angermund, die jetzt versucht, einerseits ihre Mitglieder zu unterstützen und gleichzeitig den Kunden einen Service zu bieten.

Weitere Initiativen Die Angebote in Benrath finden sich online unter www.benrath.com , für Angermund unter www.handwerk-und-handel.com und für Kaiserswerth unter www.kaiserswerth.de .

Stadtweiter Auftritt Wer Interesse hat, seine Angebote dort zu veröffentlichen, kann sich per Email an monika.lehmhaus@duesseldorf.de wenden. Sobald die Homepage erstellt wurde, wird bekanntgegeben, unter welcher Adresse sie aufgerufen werden kann.

Ähnliche Ideen und Initiativen entwickeln sich zurzeit auch in anderen Düsseldorfer Stadtteilen. Christina Esch von der Buchhandlung Lesezeit hat beispielsweise initiiert, dass die Werbegemeinschaft „Wir Kaiserswerther“ auch für die Händler in Kaiserswerth im Internet einen gemeinsamen Auftritt gestalten. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung.“