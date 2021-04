Kostenpflichtiger Inhalt: Handwerk trifft die Corona-Krise weiter hart : Friseure und Kosmetiker in Düsseldorf geraten immer mehr in Not

Die sogenannten personenbezogenen Dienstleister im Handwerk wie die Friseure trifft die Corona-Krise besonders hart. Foto: dpa/Harald Tittel

Düsseldorf Zahlreiche Handwerksbetriebe in Düsseldorf haben mit den Folgen der Corona-Krise weiter zu kämpfen. Bemerkbar macht sich das nicht nur am Umsatzrückgang, sondern auch in der Beschäftigungslage. Die Handwerkskammer Düsseldorf (HWK) stellt klare Forderungen an die Politik.