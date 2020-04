Coronavirus in Düsseldorf : Flüchtlinge akzeptieren Quarantäne

Der Container der Feuerwehr wurde übergangsweise vor der Unterkunft aufgestellt und wird von drei Bürocontainern ersetzt. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Fast 70 Menschen in der Gemeinschaftseinrichtung in Heerdt werden nun für 14 Tage vom DRK und der Stadt betreut. Vier Personen aus der Unterkunft waren am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Die Bewohner der Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge an der Monschauer Straße in Heerdt haben mit Verständnis darauf reagiert, dass ihre Unterkunft am Montagnachmittag unter Quarantäne gestellt wurde. Das Gesundheitsamt sah sich zu dieser Entscheidung gezwungen, weil zuvor vier Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. „Begeistert waren die Menschen nicht, aber sie fügen sich ihrem Schicksal“, berichtete ein Stadtsprecher.

Die betroffenen Personen dürfen jetzt die kommenden 14 Tage die Unterkunft nicht verlassen, weil sie als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft wurden und damit häusliche Quarantäne verhängt werden musste. Die vier Infizierten befinden sich inzwischen in der städtischen Quarantäneeinheit an der Blanckertzstraße. Vier weitere Bewohner der Unterkunft, die als Risikogruppe eingestuft wurden, zogen ebenfalls in die Blanckertzstraße um.

Das Deutsche Rote Kreuz und Mitarbeiter der Stadt übernahmen bereits für die nächsten zwei Wochen die Versorgung der Flüchtlinge. „Sie stehen zum Beispiel bei der Essensausgabe auch als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Bewohner werden mit ihren Sorgen nicht alleingelassen“, sagte der Stadtsprecher. Am Dienstagmorgen seien die Bewohner, normalerweise leben in der Unterkunft 75 Personen, über das weitere Vorgehen informiert worden. „Die Situation wurde erklärt und wenn man die Sorgen der Bewohner aufgreift, zeigen die Bewohner für die Maßnahme auch Verständnis“, so der Sprecher.