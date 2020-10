Corona in Düsseldorf : Etliche Büchereien bleiben geschlossen

Düsseldorf Viele Düsseldorfer könnten ab Montag vor verschlossenen Türen stehen, wenn Sie ihre Filiale der Stadtbücherei aufsuchen möchten. Probleme mit der Leihfrist soll es nicht geben.

Die Büchereien Eller, Flingern, Garath, Oberkassel, Rath, Unterbach, Unterrath und Wersten bleiben deswegen bis auf weiteres geschlossen. Ebenso bleibt die Kinderbücherei in Hassels weiterhin geschlossen. Ab Montag ist in diesen Standorten keine Ausleihe und keine Rückgabe von Medien möglich. Die Fristdaten für die an diesen Standorten ausgeliehenen Medien werden durch die Stadtbüchereien automatisch bis zum 30. November 2020 verlängert. Geplante Veranstaltungen finden in den geschlossenen Büchereien nicht statt.