Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung und Betreuung : Düsseldorfer Eltern nutzen fast die Hälfte der Kita-Plätze

Michael Anger, Leiter des Albert-Einstein-Gymnasiums in Rath, beim Digitalunterricht in einem leeren Klassenraum. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Während die Kindertagesstätten in Düsseldorf gut besucht sind, bleiben die meisten Schulen leer. Am Montag startete dort der Distanzunterricht. Vor allem an der guten Auslastung der Kitas gibt es Kritik.