Corona und Kultur : Düsseldorfer Symphoniker unterstützen das Ordnungsamt

Mit dem notwendigen Abstand präsentieren sich Musiker der Düsseldorfer Symphoniker, Orchesterdirektorin Barbara Fasching (l.) und Ordnungsdezernent Christian Zaum (r.). Foto: Stadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Düsseldorf Obwohl der Probenbetrieb und kleinere Konzerte allmählich wieder möglich werden, haben sich Mitglieder der Düsseldorfer Symphoniker bereit erklärt, das Ordnungsamt zu unterstützen. Sie informieren jetzt auf den Straßen über Hygiene- und Abstandsregeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Zweierteams sind sie ab sofort zwischen ihren musikalischen Verpflichtungen auf Straßen und Plätzen in der Landeshauptstadt sowie in einigen Parks unterwegs. Zuvor wurden die Symphoniker mit Weste und Faltblättern ausgestattet. Sie sprechen nun Menschengruppen an und weisen bei Bedarf auf das bestehende Kontaktverbot sowie die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hin.

„Eine Partnerschaft zwischen Ordnung und Kultur ist etwas Neues. Ich möchte mich bei den Düsseldorfer Symphonikern ganz herzlich für die Unterstützung unserer Promoteams bedanken“, sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum.

Foto: Wolfgang Harste 88 Bilder Düsseldorf in Zeiten des Coronavirus

Orchesterdirektorin Barbara Fasching freut sich sehr über das soziale Engagement der Symphoniker: „Düsseldorf ist unser Zuhause, und es ist uns allen wichtig, gemeinsam durch diese schwierigen Zeiten zu gehen.“

Obwohl der Veranstaltungsbetrieb in der Tonhalle und der Deutschen Oper am Rhein derzeit noch pausiert, sind die Düsseldorfer Symphoniker in zahlreichen musikalischen Projekten eingebunden. Die ersten Lockerungen der Kontaktsperren machen gemeinsame Proben mit mehreren Musikern und Konzerte in kleinen Besetzungen allmählich wieder möglich.

Bläserensembles spielen Sonnenscheinkonzerte in den Innenhöfen und Gärten von Seniorenheimen, in der Tonhalle fand am 30. April ein Konzert in den Mai statt, das per Livestream übertragen wurde. Außerdem produzieren die Orchestermitglieder zahlreiche musikalische Beiträge, die über die digitalen Kanäle der Tonhalle ausgespielt werden. Und selbstverständlich müssen alle Musiker täglich an ihrem Instrument üben.

(csr)