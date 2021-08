Corona in Düsseldorf : Ein Drittel der Neuinfizierten ist unter 30 Jahre alt

Ein Rettungswagen, der als Impfmobil für die Impfungen gegen das Coronavirus dient. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Laut Stadt bleibt es bei einem diffusen Infektionsgeschehen ohne Treiber aus Hotspots, rund die Hälfte der Neuinfektionen in Düsseldorf stehen in Zusammenhang mit Reiserückkehrern.

Von Hendrik Gaasterland

Trotz einer laut Stadtdirektor Burkhard Hintzsche „unverändert hohen Sieben-Tage-Inzidenz“ von 41,8 (Vortag 42,1) und 35 neuen Infektionen verzeichnet das Düsseldorfer Gesundheitswesen keine Auslastung in der Weise, in der Sorgen um Bettenkapazitäten für Infizierte bestünden. Wie Hintzsche beim 20. Corona-Talk der Stadt am Donnerstag berichtete, werden derzeit 19 Infizierte in Krankenhäusern behandelt, davon fünf auf Intensivstationen.

Weiterhin sind rund 70 Prozent der Neuinfizierten unter 40 Jahre alt. 68,2 Prozent der Neuinfizierten sind zwischen zehn und 39 Jahre alt, 32,5 Prozent zwischen 20 und 29 Jahre. Laut Stadtdirektor bleibt es bei einem diffusen Infektionsgeschehen ohne Treiber aus Hotspots, rund die Hälfte der Neuinfektionen in Düsseldorf stehen in Zusammenhang mit Reiserückkehrern. Weil für Hintzsche für ein schnelles Zurück ins „normale Leben mit allen Freiheiten“ weiter jede Impfung zählt, macht das Impfmobil der Stadt an diesem Wochenende an einem ganz besonderen Standort Halt: In der Messe Düsseldorf findet Deutschlands größte Anime-, Manga- und Japan-Convention, die DoKomi 2021 statt, zu der mehrere Tausend Besucher über beide Öffnungstage verteilt erwartet werden. Jeweils in der Zeit von 10 bis 19 Uhr wird das mobile Team am Samstag und Sonntag (7. und 8. August) vor dem Eingang CCD-Messe Süd bereitstehen. Wie mittlerweile an allen dezentralen Impfstellen und im Impfzentrum können sich Interessierte ohne Termin mit einem Impfstoff nach Wahl impfen lassen.

„Mit der Ausweitung der Impfstellen und dem dezentralen Impfangebot kommt die Impfung dort an, wo sich die Menschen befinden“, sagt Hintzsche. „Vergangenes Wochenende haben wir die Fortuna-Fans angesprochen, dieses Wochenende richten wir uns an die Messe-Besucherinnen und -besucher. Die Impfung schützt nicht nur den Geimpften und andere, sie gibt auch Sicherheit“, ergänzt er. Das Impfmobil fährt seit dem 26. Juli fast täglich wechselnde Standorte an, am Mittwoch stand es am Unterbacher See, wo sich 155 Personen einen Impfschutz abholten. „Es gibt immer großes Interesse, das Angebot wird gut angenommen“, sagt Hintzsche, der von 2500 Impfungen an dezentralen Standorten pro Woche in der Landeshauptstadt berichtet.