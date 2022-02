Corona in Düsseldorf : Club-Betreiber wegen Karnevalsfeiern verärgert

Düsseldorf Für den Chef der Nachtresidenz in Düsseldorf ist es unerklärlich, warum es für Clubs noch keine Perspektive gibt, Karneval aber stattfindet.

Dass die Karnevalisten in rund zwei Wochen in einer sogenannten Brauchtumszone in der Altstadt von Altweiber bis Rosenmontag unter Auflagen feiern dürfen, es aber gleichzeitig von der Politik keine Perspektive für die Club-Branche gibt, bringt Marcel Oelbracht richtig in Rage. „Für uns ist das ein Schlag ins Gesicht“, sagt der Geschäftsführer der Nachtresidenz, die seit bald zwei Jahren coronabedingt geschlossen ist.