Corona in Düsseldorf : Bei Bildung und Betreuung fehlt eine klare Linie

Meinung Düsseldorf Nein, aus einem Guss ist der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen nicht. Dank sehr verschiedener Konzepte des Landes für die Kitas und Schulen. Auch in Düsseldorf verunsichert das Tausende Eltern.

Wer Nachwuchs in der Tagesstätte und der Schule hat, reibt sich verwundert die Augen. Denn während in der Kita jeder selbst entscheiden kann, ob er den Dreikäsehoch in eine nur leicht reduzierte Betreuung mit immerhin bis zu sieben Stunden am Tag schickt, bleibt das an den Schulen überwiegend ein Tabu.