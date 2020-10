Corona in Düsseldorf : Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz verlangsamt sich

Reiserückkehrer gehen zum Corona-Testzentrum im Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Noch immer geht die Zahl der Corona-Infizierten in Düsseldorf weiter hoch. Doch im Vergleich zu den Tagen zuvor hat sich der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz deutlich verlangsamt.

Bei 5670 (+174) Düsseldorfern wurde bis Freitagmorgen eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 877 (-43) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 117 (+7) in Krankenhäusern behandelt, davon 20 (+0) auf Intensivstationen. 4738 (+217) Düsseldorfer sind inzwischen genesen.

55 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 3413 (+222) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit in Düsseldorf bei 173 (Vortag: 172).

Kindertagesstätten, Altenheime und Schulen

An der Kita Daimlersternchen, Kita Drachenflieger, Familienzentrum Wildenbruchstraße und Familienzentrum Metzer Straße wurde jeweils ein Kind positiv auf Corona getestet. Jeweils eine Betreuungskraft an der Kita Cloppenburger Weg, Kita Daimlersternchen, Kita Drachenflieger und Kita Wittlaerer Krichweg bekamen ein positives Testergebnis.

Jeweils eine Infektionen in der Schülerschaft wurde festgestellt an der Dieter-Forte-Gesamtschule, Gemeinschaftshaupschule Graf-Recke-Straße, Gemeinschaftsgrundschule Unterrath, Marie-Curie-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium und Max-Weber-Berufskolleg. An der Maria-Montessori-Gesamtschule und an der Mosaikschule wurde jeweils eine Betreuungskraft positiv auf Corona getestet.

In der Pro Seniore Residenz Düsseldorf wurden zehn Bewohner positiv getestet, in den Caritas-Hausgemeinschaften St. Benediktus und dem Edmund-Hilvert-Haus jeweils ein Mitarbeiter.

Am Donnerstag wurden 182 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen, im Drive-In-Testzentrum 329 Abstriche. Dazu kommen 166 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 66.775 Abstriche genommen.

Bund und Länder hatten am Mittwoch einen weitgehenden Lockdown beschlossen, der bis Ende November dauern soll. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Menschen aus zwei Haushalten gemeinsam aufhalten, maximal aber zehn Menschen. Restaurants und Bars müssen schließen, ebenso Einrichtungen aus Sport, Kultur und Freizeit. Schulen und Kitas bleiben offen, auch die sonstigen Unternehmen können weiter arbeiten. Nach zwei Wochen sollen die Maßnahmen überprüft und nötigenfalls angepasst werden. NRW setzt die neuen Regeln vollständig um.

(csr)