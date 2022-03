Quarantäne frühzeitig beenden : Wo Freitesten in Düsseldorf möglich ist

Schnelltest in einem Testzentrum in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mittlerweile braucht es keinen PCR-Test mehr, um die Isolierung nach einer Corona-Infektion frühzeitig zu beenden – es gibt eine Übersicht mit Schnelltestzentren.

Es gibt so viele Schnelltestzentren in Düsseldorf wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie: 660 private Teststellen, Apotheken und Arztpraxen bieten derzeit die kostenlosen Antigentests an. Mit diesen ist es mittlerweile auch möglich, die Quarantäne nach einer Corona-Infektion führzeitig zu beenden.

Personen, bei denen das Coronavirus diagnostiziert wurde, müssen sich in Isolation begeben, die üblicherweise nach zehn Tagen endet. Wer 48 Stunden lang keine Symptome hatte, kann sich aber bereits nach sieben Tagen freitesten lassen. Kita- und Schulkinder, die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben mussten, können sogar auf fünf Tage verkürzen. Dafür ist mittlerweile kein negativer PCR-Test mehr notwendig. Die Stadt weist darauf hin, dass das Freitesten auch mit einem negativen Antigen-Schnelltest (kein Selbsttest) möglich ist. So sollen auch die Kapazitäten der städtischen Teststelle an der Mitsubishi-Electric-Halle nicht überlastet werden.

Online stellt die Stadt eine Karte und eine Liste zur Verfügung, in der alle Testmöglichkeiten aufgelistet sind. Die Stationen, die Schnelltests für eine Freitestung nutzen, sind dort nun auch gekennzeichnet. Auf der Karte sind diese mit einem grünen Haken hervorgehoben – an etwa jedem dritten Testzentrum ist demnach das vorzeitige Freitesten möglich. Auch in den Bezirken am Stadtrand gibt es Stationen mit diesem Angebot. Über die Suche lässt sich am schnellsten herausfinden, welche Anbieter es in der Nähe gibt.