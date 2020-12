Corona-Pandemie in Düsseldorf : Maskenpflicht in Teilen der Stadt verlängert

Maskenpflicht in Teilen der Stadt verlängert

Corona-Pandemie in Düsseldorf

Ein Hinweisschlid auf die Maskenpflicht in Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Maskenpflicht ist in Teilen des Düsseldorfer Stadtgebietes verlängert worden. Die Stadt hat am Dienstag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Die Allgemeinverfügung zum Tragen von Alltagsmasken in bestimmten Teilen des Stadtgebietes ist über den 30. November hinaus verlängert worden. Sie gilt nun bis Donnerstag, 24. Dezember, am Hauptbahnhof (Konrad-Adenauer-Platz und Bertha von Suttner-Platz), je von 6 bis 22 Uhr, und auf Schadowstraße und Königsallee sowie in der Altstadt, je von 10 bis 19 Uhr.