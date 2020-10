Corona-Krise in Düsseldorf : 50 Euro Verwarngeld erst für sechs Maskenverweigerer

Düsseldorf Seit knapp einer Woche gilt in einigen Bereichen Düsseldorfs eine Maskenpflicht. Bei Verstoß droht ein Verwarngeld von 50 Euro – das bisher aber nur selten verhängt werden musste.

In der ersten Woche der Maskenpflicht (20. bis 26. Oktober) in ausgeschilderten Bereichen Düsseldorfs wurden insgesamt 5077 Menschen auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes beließen es in fast allen Fällen bei einer mündlichen Belehrung und informierten nur über die neue Regel. Das Verwarngeld von 50 Euro wurde in der ersten Woche nur gegen sechs Personen verhängt, die sich uneinsichtig zeigten.