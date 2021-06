Corona in Düsseldorf : 205.000 vollständig Geimpfte - Inzidenz einstellig

Düsseldorf Seit dem Wochenende liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf im einstelligen Bereich. Nur drei neue Fälle sind aktuell hinzugekommen. Rund 205.000 Menschen in der Landeshauptstadt sind mittlerweile komplett geimpft.

In NRW ist die Inzidenz am Montag auf 9,2 gesunken (Vortag 9,4). Damit liegt Düsseldorf aktuell exakt im NRW-Schnitt. Unter den kreisfreien Städten und Kreisen hat Hagen mit 29,1 die höchste Inzidenz, am besten sieht es in Herford (1,2), Minden-Lübbecke (1,6) und Höxter (2,1) aus. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 8,6.