Corona in Düsseldorf : Heimschließungen für Sozialverbände das letzte Mittel

Düsseldorf Iris Bellstedt löst Henric Peeters als Sprecherin der Liga der Düsseldorfer Wohlfahrtsverbände ab. Die Pandemie bleibt für die Verbände die entscheidende Herausforderung. Dabei gehe es auch die sozialen Folgen.

Dabei sind die Gefühle zwiegespalten. Hoffnung macht die bereits angelaufene Impfkampagne in den Heimen – trotz der aktuellen Engpässe und Verzögerungen. „Wir schauen deshalb wieder optimistischer in die Zukunft“, sagt Bellstedt. Warum das so ist, untermauert Peeters mit Zahlen. So seien in den Heimen der Caritas 93 Prozent der Bewohner und 74 Prozent der Pflegenden inzwischen geimpft. Insgesamt seien das 1530 Männer und Frauen.