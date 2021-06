Frust bei Eltern und Ärzten : Startprobleme bei Kinder-Impfungen in Düsseldorf

Hermann Josef Kahl wird in dieser Woche nur zwei Kinder impfen können. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Viele Kinder- und Jugendärzte in Düsseldorf konnten am Montag gar nicht oder nur vereinzelt Kinder ab zwölf Jahren impfen. Bei Eltern wie Ärzten wächst der Frust – und eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht.