Neue Coronaschutzverordnung : Uni Düsseldorf stellt fast alle Vorlesungen ein

Düsseldorf Die Freude hielt nur kurz: Nur wenige Wochen nach Wiederaufnahme von Veranstaltungen auf dem Campus der Düsseldorfer Heine-Universität werden die meisten wieder nur digital angeboten. Ausnahmen gibt es für „Erstis“.

Für die meisten Studierenden und Lehrenden der Heinrich-Heine-Universität heißt es wieder zurück an den Laptop. Mit der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die jetzt in Kraft tritt, muss der Großteil der Vorlesungen und Seminare auf dem Campus wieder eingestellt werden. Die hatten ohnehin erst seit wenigen Wochen stattgefunden und das aus Infektionsschutzgründen nur in kleinem Rahmen.