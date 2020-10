Solidarität in der Pandemie : Corona-Gedenken: In Düsseldorf verteilen die Dominikaner schwarze Schleifen

Pater Thomas Möller hält in der Andreaskirche in der Altstadt einen Korb voller schwarzer Solidaritätsschleifen in der Hand. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mit Schleifen und einem Tuch vor dem Hochaltar in der Düsseldorfer Andreaskirche erinnert der Orden an all jene, die unter der Pandemie besonders leiden oder ihr sogar zum Opfer fielen.

Doch bei dem Tuch wollen es die Ordensbrüder nicht belassen. Sie haben schwarze Solidaritätsschleifen ausgelegt, die jeder, der mag, mitnehmen kann. Die Schleifen sind bedruckt mit dem Wort „Covid-19“ und können an der Kleidung befestigt werden. Mehr als 50 Menschen sind seit März in Düsseldorf an oder mit Corona verstorben. „Aber es geht uns zusätzlich um das, was weltweit passiert“, sagt Pater Thomas. Betroffen sei inzwischen auch der eigene Orden. So habe Pater Elias einen Freund in England verloren, mit dem er ein Jahr gemeinsam in Oxford studiert hatte.