Im Metro-Campus an der Schlüterstraße gibt es einen Corona-Fall. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Jetzt ist auch eines der großen Unternehmen betroffen: Bei der Metro gibt es einen Corona-Fall. Das Unternehmen reagiert umfassend.

Ein Mitarbeiter der Metro-Hauptverwaltung an der Schlüterstraße in Düsseldorf ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Konzern mitteilt, werden mehr als 2000 Mitarbeiter in den kommenden zwei Wochen vorsorglich von zuhause arbeiten.