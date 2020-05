Weiteres Haus in Düsseldorf betroffen : Corona-Fälle im Heim am Grafenberger Wald

Diese FFP2-Masken schützen besser vor Ansteckung als herkömmliche OP-Masken. Im Seniorenheim am Grafenberger Wald werden sie seit Mitte Mai eingesetzt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Alle Düsseldorfer Altenheime sollen jetzt in der Pflege mit FFP2-Masken arbeiten, die besser vor Ansteckung schützen als OP-Masken. Seit gut zwei Wochen werden sie in der Seniorenresidenz am Grafenberg eingesetzt – weil der erste Corona-Fall auftrat.

Die vielen Corona-Infektionen im Benrather Joachim-Neander-Haus stellen bislang eine Düsseldorfer Ausnahme dar. Es gibt jedoch weitere Fälle in Altenheimen. Betroffen ist beispielsweise seit Mitte Mai die Seniorenresidenz am Grafenberger Wald. Laut Geschäftsführerin Alexandra Orth wurde ein Bewohner positiv getestet, der innerhalb des Hauses auf die Pflegestation umziehen sollte. „Wir führen bei einem solchen Umzug präventiv Tests durch“, sagt die Verwaltungswirtin.

Im Anschluss an den bekannt gewordenen Fall gab es einen Test von 41 Mitarbeitern. Bei dreien sei Corona nachgewiesen worden, sie wurden in häusliche Quarantäne geschickt. Symptome hatte laut Orth niemand, auch der Bewohner nicht.

Seit dem ersten Verdachtsfall arbeiteten alle Kräfte in der Seniorenresidenz mit FFP2-Masken – eine vorbildliche Regelung, die das Gesundheitsamt jetzt allen Düsseldorfer Altenheimen dringlich empfiehlt. Am Montag wurden auf Wunsch der Hausleitung 66 der rund 150 Bewohner getestet.