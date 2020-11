Corona in Düsselodrf : Wocheninzidenz steigt weiter - Teil-Lockdown tritt in Kraft

Wocheninzidenz steigt weiter - Teil-Lockdown tritt in Kraft

Corona in Düsselodrf

Ein Hinweisschild auf die Maskenpflicht in Düsseldorf Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende in Düsseldorf erstmals die 200er-Marke übersprungen hat, ist sie auch zu Beginn der neuen Woche weiter gestiegen.

Bis Montag wurde bei insgesamt 6292 (+212) Düsseldorf ern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 516 (-130) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 141 (+5) in Krankenhäusern behandelt, davon 28 (-6) auf Intensivstationen.

5721 (+342) der Infizierten in der Landeshauptstadt sind inzwischen genesen. 55 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher gestorben. 3325 (+13) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit in Düsseldorf bei 202,3 (Vortag: 200,5). Dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.