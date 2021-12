Corona-Pandemie : Impfen und Boostern – wo geht es in Düsseldorf am schnellsten?

Das Impfzentrum 2.0 am Bertha-von-Suttner-Platz RP-Foto: Ujr Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Die Nachfrage nach Impfungen gegen Corona ist in Düsseldorf etwas zurückgegangen, aber die Stadtspitze will aktuell an ihrem Service nichts ändern. Empfohlen wird das Impfzentrum 2.0.

Die Stadtverwaltung verzeichnet bei ihren Impfangeboten einen leichten Rückgang der Nachfrage, will aber an ihrem Service in gewohntem Umfang festhalten. „Bund, Land und Stadt fahren derzeit eine Impfkampagne, da wäre eine Reduzierung der Öffnungszeiten das falsche Signal“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Für Impfwillige gilt der Tipp: Am schnellsten klappt es mit der Impfung, sollte man hierfür nicht den Hausarzt aufsuchen, im Impfzentrum 2.0 am Hauptbahnhof zwischen 13 und 15 Uhr.

Die Stadt bietet neben dem Impfzentrum 2.0 Immunisierungen im U-Bahnhof an der Heinrich-Heine-Allee und am Impfmobil an, das durch die Stadt fährt und tageweise an verschiedenen Stellen hält. Dort stehen dann am Morgen oft bereits Dutzende Menschen, am Anfang waren es oft sogar mehr als 200.

Die Schlangen sind mittlerweile jedoch relativ schnell abgearbeitet und die Situation normalisiert sich bereits am frühen Vormittag. Je weiter das Impfmobil von Stadtzentrum entfernt Station macht, desto mehr Bürger kommen. Den Weg in die Innenstadt wollen viele für den Piks offenbar nicht auf sich nehmen, vielleicht spielt auch die Sorge vor einer möglichen Impfreaktionen eine Rolle und man möchte schnell wieder zu Hause sein.

Der Rat des städtischen Impfteams ist aber, das Impfzentrum 2.0 am Bertha-von-Suttner-Platz anzusteuern, da es dort unter dem Strich die beste Ausstattung gibt und es am schnellsten geht, man zudem überdacht warten kann und schnell im Warmen ist. Inklusive der empfohlenen Ruhezeit nach der Impfung ist man spätestens nach 45 Minuten mit allem fertig.