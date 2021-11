Corona in Düsseldorf : Werden die Besuchsregeln in den Kliniken verschärft?

Ein Intensivpfleger behandelt einen Patienten auf der Intensivstation des Sana-Krankenhauses Gerresheim (Archivbild). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Corona-Lage in Düsseldorf ist angespannt, am Mittwoch gab es so viele Neuinfektionen wie nie zuvor. Auf den Intensivstationen gibt es noch freie Betten, einige Kliniken diskutieren aber eine Verschärfung der Besuchsregeln.

In den Düsseldorfer Krankenhäusern sind derzeit noch rund 6,5 Prozent der Intensivbetten frei. Das geht aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. Demnach sind von 273 Betten noch 18 frei. Zudem meldet die Paracelsus Klinik in Golzheim noch freie Kapazitäten für die Neuaufnahme, im Augusta-Krankenhaus, in der Sana-Klinik in Gerresheim, im Marien Hospital und im Florence-Nightingale-Krankenhaus sind diese begrenzt. Keine Kapazitäten melden das Uniklinikum, das Evangelische Krankenhaus und das Martinus-Krankenhaus.

Dem Register zufolge leiden 23 Intensivpatienten an Covid-19, das entspricht einem Anteil von 8,4 Prozent. Elf davon werden invasiv beatmet. Laut dem Uniklinikum betrifft dies vor allem Ungeimpfte. „Auf der Intensivstation sind Geimpfte die große Ausnahme“, sagt ein Sprecher. „Der Anteil der vollständig Geimpften lag hier in den vergangenen Wochen im Schnitt bei etwa zehn Prozent.“

Dennoch bereiten die steigenden Corona-Zahlen den Kliniken Sorgen – am Mittwoch wurde ein neuer Höchstwert bei den Neuinfektionen gemeldet. Ob es neue Einschränkungen bei den Besucherregelungen gibt, „wird intensiv diskutiert“, wie eine EVK-Sprecherin sagt, „aber wir warten die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag ab“. Auch in den Sana-Kliniken in Benrath und Gerresheim schaut man besorgt auf die steigenden Inzidenzen, sagt eine Sprecherin.

Aktuell sei pro Patient zwischen 11 und 17 Uhr ein Besucher am Tag erlaubt, allerdings für maximal 60 Minuten. „Wir denken über eine Verschärfung des Besuchsrechts nach“, sagt die Sprecherin, „um unsere Patienten und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.“