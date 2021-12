Neue Corona-Variante : Vier weitere Omikron-Fälle in Düsseldorf bestätigt

Düsseldorf Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in Düsseldorf aus. Am Mittwochabend bestätigte die Stadt vier weitere Fälle. Dazu gibt es vier Verdachtsfälle, bei denen das Ergebnis der Sequenzierung noch aussteht.

In Düsseldorf sind vier weitere Infektionen mit der neuen Corona-Variante B.1.1.529 festgestellt worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Omikron-Fälle in der Landeshauptstadt auf fünf. Wie die Stadt am Mittwochabend mitteilte, waren die neuen Fälle zuvor bereits als Verdachtsfall aufgefallen. Auch die Kontaktpersonen seien deshalb engmaschig kontrolliert worden. Die Betroffenen befinden sich in häuslicher Isolation, ihre engen Kontaktpersonen sind in Quarantäne und werden regelmäßig getestet.