Fahrt zum Impfzentrum Düsseldorf : Taxizuschuss für Impf-Fahrten auch für Senioren über 70

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba) 15 Bilder So funktioniert das Impfzentrum in Düsseldorf

Düsseldorf Manche Senioren haben keine Möglichkeit, zum Impfzentrum an der Arena in Düsseldorf zu kommen. Für sie bieten Stadt und zwei Stiftungen Unterstützung an – das gilt auch für die Über-70-Jährigen, deren Impfungen bald starten sollen.

Die Stadt wird auch für die Über-70-Jährigen Taxigutscheine für die Fahrt zum oder vom Impfzentrum anbieten. Diese gibt es bereits für die derzeit laufenden Impfungen der Über-80-Jährigen. Die Gutscheine von zehn beziehungsweise 20 Euro sind für diejenigen gedacht, die nicht selbstständig oder mit Unterstützung zum Impfzentrum kommen können – und keine Bescheinigung vom Hausarzt bekommen, die eine Erstattung durch die Krankenversicherung ermöglicht.

Ein Formular zur Beantragung des Zuschusses wird laut Stadt mit der Einladung zur Impfung verschickt, „sobald der Bund den Startschuss für die Impfung der Über-70-Jährigen gibt“. Derzeit werden im Impfzentrum an der Arena noch die Impfungen der Priorisierungsgruppe eins vorgenommen, also unter anderem Menschen über 80. Zudem werden seit der vergangenen Woche auch schon Erzieher und Lehrer von Grund- und Förderschulen geimpft. Kostenpflichtiger Inhalt Wegen des Astrazeneca-Stopps der Bundesregierung liegen die Impfpläne der Stadt momentan aber teilweise auf Eis.

Senioren ab 70, die von Grundsicherung leben oder einen Düsselpass besitzen, werden zudem von der Bürgerstiftung und der Breucker Stiftung unterstützt. Diese übernehmen laut einer Mitteilung die Taxikosten, Taxiruf Düsseldorf sowie Taxi Düsseldorf eG geben pro Impftag zehn Euro dazu. Zudem begleiten die Taxifahrer die Senioren zum Termin. Die Gutscheine werden über die Zentren plus ausgegeben.

(kess)