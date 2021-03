Testzentrum in der Mitsubishi-Electric-Halle : Täglich 1000 Gratis-Schnelltests in Düsseldorf möglich

Täglich 1000 Gratis-Schnelltests in Düsseldorf möglich

Testzentrum in der Mitsubishi-Electric-Halle

Düsseldorf Seit Montag müssen die Kommunen kostenlose Corona-Schnelltests anbieten. Die Stadt Düsseldorf hat darauf reagiert und bietet nun täglich 1000 Gratis-Tests. Termine gibt es online.

Seit Montag bietet die Stadt Düsseldorf kostenlose Schnelltests an der Mitsubishi-Electric-Halle an. Aktuell können dort von Montag bis Samstag zwischen 9 und 16 Uhr täglich 1000 Schnelltests gemacht werden.

„Die Stadt Düsseldorf hat sofort auf die neuen Regelungen reagiert und den Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ein Testangebot gemacht“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Die Corona-Schnelltests können dazu beitragen, unentdeckte Infektionen zu erkennen und so Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist besonders in der aktuellen Lage und bei einem hohen Anteil an Virus-Varianten wichtig.“