Corona-Pandemie : Stadt Düsseldorf hängt hunderte Schilder zur Maskenpflicht auf

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf steigen. Die Stadt hängt nun hunderte Schilder auf, die auf die seit 20. Oktober geltende Maskenpflicht hinweisen sollen. Die meisten Schilder, die dort bereits hingen, sind zunächst wieder verschwunden.

An rund 600 Standorten in Düsseldorf , an denen Maskenpflicht herrscht, sollen laut Stadt bis zum Ende der Woche Hinweisschilder montiert werden. Diese sollen Passanten auf die dort geltende Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen. Mitarbeiter des Amtes für Verkehrsmanagement haben jetzt begonnen, die Schilder anzubringen.

Die Schilder zeigen einen Kopf mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, dazu ein Zusatzschild mit der Aufschrift „Maskenpflicht“ und zusätzlich in englischer Sprache „Cover your mouth and nose“. Angegeben ist außerdem die Geltungszeit der Maskenpflicht in dem jeweiligen Gebiet, also zum Beispiel 10 bis 24 Uhr in der Altstadt oder 6 bis 24 Uhr auf dem Hauptbahnhofsvorplatz.