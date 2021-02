Nach Corona-Ausbrüchen : Stadt Düsseldorf erlässt Testpflicht für Altenheim-Besucher

Düsseldorf Wegen der hohen Zahl von Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeeinrichtungen hat die Stadt Düsseldorf per Allgemeinverfügung ein Betretungsverbot erlassen. Es gibt aber eine Ausnahme.

Um die Senioren in den Düsseldorfer Alten- und Pflegeeinrichtungen vor dem Coronavirus zu schützen, hat die Stadt Düsseldorf eine Testpflicht für Besucher erlassen. Man reagiere damit auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), denen zufolge es vor allem in Alten- und Pflegeheimen vermehrt zu Ausbrüchen kommt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Kostenpflichtiger Inhalt Zudem verwies die Verwaltung auf das erhöhte Risiko eines schweren oder tödlichen Verlaufs dieser Personengruppe. „Um dieses Risiko zu vermindern, haben wir nun besondere Vorkehrungen erlassen“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) laut einer Mitteilung. „Nur gemeinsam können wir mit Hilfe dieser verstärkten Infektionsschutzmaßnahmen die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen.“

Im Zeitraum zwischen dem 4. Januar und dem 2. Februar sei die Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in den Alten- und Pflegeeinrichtungen deutlich angestiegen. In diesen gilt deshalb ein Betretungsverbot – mit Ausnahme von Personen, „die einen tagesaktuellen negativen PoC-Antigen-Test vorweisen können“, wie es in der Allgemeinverfügung heißt. Zudem können auch Personen hineingelassen werden, bei denen „aus medizinischen oder sozial-ethischen Gründen“ kein solcher Test durchgeführt werden könne.