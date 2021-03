Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Düsseldorf : So reagiert der Einzelhandel auf die drohende Notbremse

Eine Rückkehr zur reinen „Click&Collect“-Variante sehen viele Händler mit Sorge. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Wegen der vielen Neuinfektionen könnten die Lockerungen in Düsseldorf in der kommenden Woche zurückgenommen werden. Das betrifft unter anderem den Einzelhandel. Die Händler haben einen Wunsch an die Stadt.