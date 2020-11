Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz überspringt 200er-Marke

Das Corona-Testzentrum der Firm Centogene am Flughafen bleibt weiter geöffnet. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Gleich zwei Marken wurden am Sonntag von den aktuellen Corona-Zahlen in Düsseldorf übersprungen. Zum einen waren nun isgesamt mehr als 6000 Düsseldorfer mit dem Coronavirus infiziert und zum anderen kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals über 200.

Seit dem 3. März wurde bei insgesamt 6080 (+190) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 646 (-108) Menschen sind derzeit noch infiziert. Von den Infizierten werden 136 (+20) in Krankenhäusern behandelt, davon 34 (+11) auf Intensivstationen. 5379 (+298) der Infizierten sind inzwischen genesen. 55 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

3312 (-202) Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 200,5 (Vortag: 186,4).

Am Samstag wurden 208 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen, 345 im Drive-In-Testzentrum. Dazu kommen 111 Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 68.178 Corona-Tests durchgeführt. Beim

Bei der Corona-Hotline der Stadt unter 0211-8996090 sind am Samstag 1278 Anrufe eingegangen. Die Stadt bittet, das Infotelefon außerhalb der Stoßzeiten tagsüber anzurufen, also möglichst in den Abendstunden zwischen 18 und 21 Uhr. Die Hotline ist montags bis freitags von 7.30 bis 21 Uhr erreichbar, samstags von 8 bis 16 Uhr.

Weiterhin Corona-Testzentrum am Flughafen

Nach der Schließung eines Corona-Testzentrums am Düsseldorfer Flughafen macht eine andere Einrichtung dort weiter. Das privatwirtschaftliche Testzentrum der Firma Centogene bleibe für Reiserückkehrer und andere Testinteressierte geöffnet, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Die Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein stellte hingegen ihren Betrieb zum 1. November ein. Das lag daran, dass das Land NRW sein Engagement für diese Dienstleistung beendet hatte.

In dem nun geschlossenen Testzentrum wurden seit dem Start Ende Juli laut Betreiber rund 90.000 Abstriche durchgeführt, davon waren 1208 positiv. Das ist eine Quote von knapp 1,4 Prozent. In den vergangenen Wochen sank die Zahl der Getesteten an Flughäfen. Auch am Airport Weeze betrieb die Vereinigung ein Corona-Testcenter, dessen Betrieb wurde ebenfalls eingestellt.

