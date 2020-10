Steigende Infektionszahlen : Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf über 30

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch in Düsseldorf weiter. 39 neue Fälle sind dazugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auf deutlich über 30 gestiegen. Ab einem Wert von 35 greift die sogenannte Corona-Bremse.

Mit Stand Mittwoch (7. Oktober) wurde bei insgesamt 3398 Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert, ein Anstieg um 39 Fälle. 190 (-5) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 29 (+5) in Krankenhäusern behandelt, davon 5 (+2) auf Intensivstationen. 3159 (+43) Menschen in der Landeshauptstadt sind inzwischen genesen.

49 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 1400 (-10) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 31,4 - dieser Wert gibt die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an. Am Mittwoch hatte die Zahl noch bei 28,3 gelegen.