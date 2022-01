119 Covid-Patienten im Krankenhaus : Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf nähert sich der 700

Der Mitarbeiter eines Schnelltestzentrums bei der Arbeit (Archivbild). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf steigt erneut stark an und liegt inzwischen bei fast 700 – Höchstwert in NRW. Bislang schlägt sich das aber nicht in den Kliniken nieder.

Düsseldorf verzeichnet erneut die höchsten Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen. Am Dienstag meldeten Stadt und Robert-Koch-Institut (RKI) 685 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 674,9 – so hoch wie in keiner anderen Stadt in NRW. Zudem liegt der Wert in der Landeshauptstadt damit auch deutlich höher als im Landes- (381,7) und Bundesschnitt (387,9). Der Grund für den starken Anstieg ist die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante.

Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 53.628 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer mit dem Virus angesteckt. Derzeit sind laut dem Landeszentrum Gesundheit NRW rund 5500 Personen in Düsseldorf infiziert. 47.500 Menschen gelten inzwischen als genesen, zudem sind sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Ihre Gesamtzahl steigt damit auf 618.

In den Krankenhäusern schlagen sich die immer neuen Rekordwerte bei der Inzidenz indes noch nicht nieder. Nach Angaben der Stadt von Montag lagen 119 Covid-Patienten in Krankenhäusern, davon 33 auf Intensivstationen. Der Höchstwert bei der Belegung der Intensivstationen stammt von Mai 2021, damals lagen dort mehr als 60 Covid-Patienten. Zudem mussten im Januar 2021 mehr als 200 Menschen mit Covid-19 in Düsseldorfer Krankenhäusern behandelt werden.

Die Impfkampagne geht weiter voran. Am Montag verzeichnete die Stadt insgesamt 22.426 Impfungen – dort fließen auch die Zahlen der Haus- und Fachärzte aus der vergangenen Woche ein. 1407 Menschen bekamen demnach ihre erste, 2652 ihre zweite Impfung. Zudem wurden 18.367 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Damit wurden seit dem 27. Dezember 2020 in Düsseldorf 531.043 Menschen geimpft worden.

Die städtischen Impfstellen an der Heine-Allee und am Bertha-von-Suttner-Platz haben zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Die Impfung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Je nach Verfügbarkeit werden alle zugelassenen Impfstoffe verimpft, bei Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Es muss der Personalausweis und soweit vorhanden der Impfpass mitgebracht werden.

Das Impfmobil fährt in dieser Woche im Rahmen der gemeinsamen Aktion von katholischer Kirche, Caritas und Stadt verschiedene Kirchengemeinden an. Dort werden jeweils von 10 bis 17.30 Uhr Impfungen angeboten. Am Dienstag steht das Mobil am St. Franziskus Xaverius Gemeindezentrum, Sankt-Franziskus-Straße 5, am Mittwoch am Gemeindezentrum St. Benediktus, Baldurstraße 24, am Donnerstag an der St. Antonius Kirche, Am Schönenkamp 143, und am Freitag an der Kirche St. Maria Königin, Krahnenburgstraße 3.

(kess)