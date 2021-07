Corona-Pandemie : Inzidenz in Düsseldorf liegt wieder über 35

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf steigen weiter: Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über dem wichtigen Wert von 35. Damit könnte es bald erneut Einschränkungen geben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt erstmals seit Mitte Juni wieder bei einem Wert von über 35. Am Freitag wurde die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 39,1 angegeben. Sollte die Stadt weiterhin einen so hohen Wert verzeichnen, wird sie in die Inzidenzstufe 2 des Landes Nordrhein-Westfalen einsortiert – mit Folgen etwa für die Testpflicht in der Innengastronomie und die Treffen privater Haushalte im öffentlichen Raum.