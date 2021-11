Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei fast 300

Ein Mitarbeiter eines Testzentrums wartet auf das Ergebnis eines Schnelltests (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf steigen weiter. Die Inzidenz liegt am Dienstag bei fast 300. Mehr als eine Million Impfungen wurden in der Landeshauptstadt verabreicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Düsseldorf erneut gestiegen und liegt nur noch knapp unter einem Wert von 300. Nach Angaben der Stadt wurden 130 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, aktuell sind dem Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) zufolge rund 2500 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer infiziert. Von den Infizierten werden 111 in Krankenhäusern behandelt, davon 27 auf Intensivstationen. Zwei weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben – damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Toten in Düsseldorf auf 525.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 299,4 (Vortag 292,3). Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Damit liegt Düsseldorf weiter unter dem Bundesschnitt (am Dienstag 399,8), aber deutlich über dem Wert für NRW (249).

Die Impfkampagne in Düsseldorf nimmt weiter an Fahrt auf. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt inzwischen mehr als eine Million Impfungen verabreicht (1.019.245). Am Montag hat die Stadt das „Impfzentrum 2.0“ am Bertha-von-Suttner-Platz eröffnet, hier können pro Tag 1800 Impfungen durchgeführt werden. Insgesamt meldet die Stadt am Dienstag 21.991 Impfungen, darunter 12.293 Auffrischungsimpfungen und 2239 Zweitimpfungen. Die hohe Zahl erklärt sich durch Nachmeldungen der niedergelassenen Ärzte.

Rund 4000 Impfungen pro Tag will die Stadt mittelfristig mit ihrem Impfmobil, den beiden dezentralen Impfstellen an der Heine-Allee und am Bertha-von-Suttner-Platz schaffen. Zudem führen auch weiterhin Haus- und Betriebsärzte Immunisierungen durch. Für die städtischen Stellen ist keine Anmeldung erforderlich, es muss lediglich der Personalausweis und – soweit vorhanden – der Impfpass mitgebracht werden. Verimpft werden alle zugelassenen Impfstoffe, die Impfung ist kostenfrei.

Die Impfstelle am Bertha-von-Suttner-Platz hat montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags von 8 bis 22 Uhr. An der Heine-Allee sind Impfungen montags bis freitags zwischen 10 und 17.30 Uhr möglich.

Das städtische Impfmobil ist in dieser Woche an folgenden Standorten unterwegs: am Dienstag von 10 bis 13.30 Uhr an der Alfred-Herrhausen-Schule in Garath, Carl-Friedrich-Goerdeler-Str. 21, und von 14 bis 17.30 am Rather Familienzentrum, Rather Kreuzweg 43. Am Mittwoch steht das Mobil von 10 bis 17.30 Uhr an der Theodor-Andresen-Schule und der Franz-Marc-Schule in Gerresheim, Lohbachweg 16-18. Am Donnerstag macht das Impfmobil von 10 bis 17.30 Uhr an der Martin-Luther-King-Schule, Schönaustr. 25, in Gerresheim halt. Und am Freitag steht das Mobil von 10 bis 17.30 Uhr an der Karl-Tietenberg-Schule, Lärchenweg 23.

(kess)