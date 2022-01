Nur noch sechs Prozent der Intensivbetten frei : Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf so hoch wie noch nie

Helfer eines Testzentrums testen eine Frau auf das Coronavirus (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf steigen nach dem Jahreswechsel deutlich an. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 332,5 und damit so hoch wie noch nie. Noch rund sechs Prozent der Intensivbetten sind frei.

In Düsseldorf ist die Inzidenz nach dem Jahreswechsel auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Montag meldete die Stadt 265 Neuinfektionen, insgesamt sind derzeit rund 3100 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer infiziert. 45.200 Menschen in Düsseldorf sind genesen, 596 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist stark gestiegen und liegt jetzt bei 332,5 (Vortag: 311). So hoch lag der Wert seit Beginn der Pandemie noch nie. Dieser gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Laut dem Robert-Koch-Institut wurden allerdings viele Fälle über die Feiertage noch gar nicht erfasst – wie hoch die Omikron-Welle deshalb tatsächlich bereits ist, ist unklar.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge sind derzeit rund sechs Prozent der Intensivbetten in Düsseldorf verfügbar. Von 263 Betten sind demnach noch 15 frei, unter anderem das Uniklinikum und die Schön Klinik meldeten jedoch am Montagmorgen keine Kapazitäten mehr.

36 Corona-Patienten werden den Divi-Zahlen zufolge derzeit auf den Intensivstationen der Düsseldorfer Kliniken behandelt, 21 davon werden invasiv beatmet. Der Anteil der Covid-Patienten an der Gesamtzahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt rund 14 Prozent.

Über den Jahreswechsel waren die Impfstationen in Düsseldorf geschlossen, ab Montag sind sie wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet: Am U-Bahnhof Heine-Allee wird von montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr geimpft, am Bertha-von-Suttner-Platz montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 22 Uhr.

Zusätzlich ist auch das Impfmobil wieder in der Stadt unterwegs: am Montag, 3. Januar, am Rewe-Markt in Lierenfeld, Reisholzer Straße 13, am Dienstag, 4. Januar, und Mittwoch, 5. Januar, auf dem Freiheitplatz in Vennhausen, am Donnerstag, 6. Januar, auf dem Hammer Dorfplatz und am Freitag, 7. Januar, an der Türkischen Gemeinde, Münsterstraße 199.

Die Impfung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Es muss lediglich ein Personalausweis und – soweit vorhanden – der Impfpass mitgebracht werden. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen durchgeführt, dabei werden nach Verfügbarkeit alle aktuell zugelassenen Impfstoffe angeboten. Eine Auffrischungsimpfung wird bei Personen ab 18 Jahren ab drei Monaten nach der Zweitimpfung durchgeführt.

(kess)