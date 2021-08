Corona in Düsseldorf : Inzidenz liegt jetzt bei 127,2

Düsseldorf Die Infektionszahlen nehmen in Düsseldorf weiter zu. Am Sonntag meldete die Stadt 158 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Bei den Impfungen wurde die Gesamtzahl von 800.000 überschritten.

Insgesamt wurde seit dem 3. März 2020 bei insgesamt 27.634 Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Corona-Infektion diagnostiziert. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 1100 Personen in der Landeshauptstadt infiziert. 26.100 Menschen in der Stadt sind inzwischen genesen.

Von den Infizierten werden 44 in Krankenhäusern behandelt, davon zwölf auf Intensivstationen. 442 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 127,2 (Vortag: 116,6). Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.